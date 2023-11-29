جوتيريش: 80% من سكان غزة طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو الجنوب

أمين عام الأمم المتحدة: الظروف الصحية في ملاجئ غزة مفزعة



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن 80% من سكان غزة طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو جنوب القطاع.



وأضاف جوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، أن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في غزة منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية.



وصرح جوتيريش: "في أسابيع قتل عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع من أي طرف منذ عينت أمينا عاما".



ورحب بالترتيب الذي توصلت إليه حماس وإسرائيل بمساعدة مصر وقطر والولايات المتحدة.



وشدد على أن الظروف الصحية في ملاجئ غزة "مفزعة"، على حد تعبيره.



وأكد جوتيريش أن المستشفيات في غزة لا تحصل على المستلزمات الطبية بالشكل المطلوب.