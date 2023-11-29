سلطات غزة تطلب مساعدة دولية لانتشال المفقودين تحت الأنقاض

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دعا مدير المكتب الإعلامي في حكومة غزة، إسماعيل الثوابتة، المجتمع الدولي للمساعدة بإدخال معدات ثقيلة مختصة بإزالة الركام لانتشال آلاف المفقودين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الثوابتة "ما زالت طواقم الدفاع المدني تنتشل عشرات الشهداء من تحت الأنقاض والشوارع والطرقات من جنوب القطاع حتى شماله"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "هناك قرابة 6500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفلٍ وسيدة".

وأفاد أن "جهاز الدفاع المدني في القطاع يعاني من نقص كبير بالمعدات، ونحتاج معدات وآليات ووقود للوصول لمن تحت الأنقاض".

ودعا الثوابتة المجتمع الدولي إلى "التدخل لإدخال معدات ثقيلة وأطقم مختصة في إزالة الركام لإخراج المفقودين من تحت الركام".

ويواصل جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة جهوده في انتشال المفقودين من تحت أنقاض منازلهم التي دمرتها إسرائيل.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.