أول تعليق من حماس على استشهاد طفلين في جنين برصاص الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن "إعدام" الاحتلال لطفلين بدم بارد في جنين جريمة مروعة.



ودعت الحركة في بيان نشرته عبر قناتها على منصة "تليجرام"، لإدانة هذه الجريمة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي عليها.



وأضاف البيان "قتل قوات الاحتلال الصهيوني، المتعمّد لطفلين فلسطينيين في مدينة جنين ظهر اليوم جريمة مروّعة تكشف سادية الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني، وسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها أمام مرآى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة".



وتابع "نطالب الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بحقوق الأطفال إلى إدانة هذه الجريمة البشعة وإحالتها إلى المحاكم الجنائية الدولية لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته على جرائمهم الممتدة من غزة إلى الضفة الغربية ولضمان عدم إفلاتهم من العقاب".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في بيان منذ ساعات، استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين.