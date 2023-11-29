اقتصاد السويد يدخل مرحلة الركود

دخل اقتصاد السويد مرحلة الركود خلال الربع الثالث، بعدما خفضت الأسر من إنفاقها في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع الأسعار.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت اليوم الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 3ر0% خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي مقارنة بالربع الثاني.



ويعد هذا ثاني انخفاض يتم تسجيله على التوالي، بعد تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8ر0% خلال الربع الثاني.



ويشار إلى أن الارتفاع السريع في الأسعار وتكاليف الاقتراض يؤثران بصورة قوية على الاقتصاد السويدي، حيث اضطرت الأسر لخفض الإنفاق، كما تراجع نشاط بناء المنازل.