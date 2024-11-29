نعيم قاسم: إسرائيل دخلت الحرب لإعادة 70 ألفا إلى الشمال فأصبحوا مئات الآلاف

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن العدوان البري الإسرائيلي اتخذ على مدار 64 يوما شكل حرب واسعة وشاملة على لبنان؛ هدفها المعلن إبادة حزب الله وإعادة السكان إلى الشمال، وبناء شرق أوسط جديد.

وأضاف خلال كلمة متلفزة مساء الجمعة، أن العدوان الإسرائيلي كان «خطيرًا للغاية وسبب إرباكا لحزب الله لعشرة أيام»، توقع الإسرائيليون بعدها إنجاز أهدافهم خلال وقت قصير بعد ضرب منظومة القيادة وبعض الإمكانات للحزب، معتقدين أن الحزب سيتبعثر؛ لكنه استعاد قوته ومبادرته، وأعاد تشكيل منظومة القيادة والسيطرة وصمد على الجبهة، وبدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي ووضعه في حالة دفاعية.

وأشار إلى أن «خسائر إسرائيل كبيرة جدًا»، قائلا: «حصل لهم تهجير إضافي فبدل السبعين ألفا في الشمال أصبحوا مئات الآلاف من الذين نزحوا من أماكنهم في الشمال، وقتل من الجيش الإسرائيلي الكثير، فضلا عن تدمير آلياته».

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى حالة انسداد أفق بسبب المقاومة، ولم يعد بإمكانهم تحقيق شيء سوى القتل والتدمير، بعد أن أثبتت المقاومة جاهزيتها بفضل خطط السيد حسن نصرالله، والتي أخذت في الاعتبار التطورات والخيارات المتعددة.