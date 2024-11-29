أستاذة اقتصاد منزلي بعد جدل تصريحاتها عن تغطية احتياجات الأسرة بـ3000 جنيه شهريا: بندي الأكل أهمية أكتر من اللازم

علقت الدكتورة روضة حمزة أستاذة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، على الجدل التي أثيرت بسبب تصريحاتها لا سيما قولها إن أسرة من أربعة أفراد يمكنها أن تغطي احتياجاتها بـ3 آلاف جنيه شهريًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن تصريحاتها لم تهدف لإثارة التريند، معقبة: «إحنا بندي الأكل أهمية أكتر من اللازم».

وأضافت أنها لم تدعُ لقراءة سورة قريش باعتبارها تضاعف من حجم الطعام، موضحة أن حديثها كان عبارة عن رسالة دعم نفسي لربة المنزل.

وتابعت: «ربة الأسرة لازم يبقى عندها يقين بقوله تعالى أطمعهم من جوع وآمنهم من خوف.. الإنسان لما بيكون واثق إن ربنا هيقف معاك الأمور بتكون أسهل».

وحثت روضة، ربة المنزل على أن تقدِم على إعداد الطعام وهي في حالة نفسية جيدة، قائلة: «اعملي حتى لو أكل بسيط اعمليها وانتي مبسوطة علشان ده هيعود على أفراد أسرتك».

وأشارت إلى أن ربة الأسرة التي تكافح من أجل توفير الطعام لأبنائها، يعني أنها تُجاهد من أجلهم، وبالتالي يتوجب العمل على تقديم الدعم النفسي لها.

وشددت على أن تصريحاتها لا تستهدف الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها تستهدف ربة المنزل.

وكانت روضة قد قالت خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة «dmc»، أمس الخميس، إن 3000 جنيه تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، بشرط أن يتم التخطيط جيدًا وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط.

وضربت مثالًا على كيفية توزيع هذه الميزانية، من الأساسيات التي يجب أن تكون في الميزانية، وهي 435 جنيها للخزين، 100-150 جنيها للمنظفات، 700 جنيه للمشتريات من السوبر ماركت، 1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك، و650 جنيها للخضار والفواكه.