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أعلن إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول غيابه عن مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بسبب إصابة في الركبة.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وكتب المدافع الفرنسي عبر حسابه على إنستجرام: "من المحبط للغاية أن أتعرض لهذه الإصابة في نهاية مباراة رائعة مساء الأربعاء".

وأضاف "الآن أبدأ عملية التعافي ولكن الشيء الوحيد الذي أعدكم به هو أنني سأعود وسأكون في أفضل حالاتي مرة أخرى".

واختتم "شكرا لكم على الدعم المذهل في أنفيلد، إن شاء الله سنستمر وسأدعم الفريق في كل خطوة على الطريق".