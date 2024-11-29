فحوصات وتحاليل وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية بدمياط

نظّمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية مجانية بقرية كفر الغاب، مركز كفر سعد، يومي الأربعاء والخميس، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، استهدفت توفير خدمات الكشف والعلاج للمواطنين بالمجان.

خدمات طبية متكاملة لجميع التخصصات



وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة شملت 10 عيادات تخصصية ومعملين للتحاليل، بالإضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار، وتم توقيع الكشف الطبي على 1383 مواطنًا بالمجان، وتحويل 3 حالات لتلقي العلاج بالمستشفيات مع إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

إحصائيات دقيقة للخدمات المقدمة

وأكدت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير ادارة القوافل بمديرية الصحة بدمياط، على اجراء 300 تحليل في معمل الدم، و20 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وفُحص 45 حالة بالأشعة و38 حالة أخرى بالسونار، كما جرى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمئن"، حيث تم فحص 97 مواطنًا.

تعزيز التثقيف الصحي للمجتمع

لم تقتصر القافلة على تقديم العلاج فقط، بل شملت 9 ندوات للتثقيف الصحي حضرها 110 مواطنين، بهدف نشر الوعي الصحي وتشجيع الوقاية من الأمراض.

رعاية ومتابعة لضمان أفضل الخدمات

انعقدت القافلة برعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وتابع سير القافلة ميدانيًا لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية، الدكتور محمد الغباشي مدير ادارة القوافل في وزارة الصحة.