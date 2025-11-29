تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية

قال عدد من المشغلين، اليوم السبت، إن الطلب المفاجئ لتحديث البرمجيات في نحو 6 آلاف طائرة من طراز إيرباص أيه 320 لم يؤثر بشكل كبير حتى الآن على حركة الطيران.

وقالت الشركة، أمس الجمعة، أن حوالي 6 آلاف طائرة من سلسلة أيه 320 يجب أن تخضع للفحص قبل مواصلة التشغيل، وذلك بعد اكتشاف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى إفساد بيانات حيوية لعمل أنظمة التحكم في الطيران.

وأضافت الشركة المصنعة، ومقرها تولوز، أن هذا الأمر تم التوصل إليه من خلال تحليل "حادثة حديثة" تتعلق بإحدى طائرات أيه320، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكدت إيرباص، أنها عملت مع سلطات الطيران لطلب اتخاذ شركات الطيران إجراءات وقائية تشمل تحديثات برمجية أو تعديلات في الأجهزة، مشيرة إلى أنه في كثير من الحالات يمكن تنفيذ التحديث البرمجي بسرعة من قمرة القيادة.