الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين خمسة شهداء في مخيم المغازي

علن الدفاع المدني في غزة، مساء اليوم السبت، عن تمكّن طواقمه من انتشال جثامين خمسة شهداء، من أسفل ركام منزل عائلتي القريناوي وإسماعيل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد المواطنون الخمسة خلال قصف إسرائيلي في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، نقل شهيدين فلسطينيين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم شهيد واحد انتُشل جثمانه، إضافة إلى 11 جريحا.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 70,100 شهيداً و170,987 جريحاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إضافة 299 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية المختصة، وذلك عن الفترة الممتدة من 21/11/2025 حتى 28/11/2025.

وأضافت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما أوضحت أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي شهداء الخروقات الإسرائيلية 354 شهيداً، إلى جانب 906 جريحاً، وتم انتشال 606 جثة من المفقودين تحت الأنقاض.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.