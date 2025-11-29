الأهلي يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة في البطولة الدولية للناشئين

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2009، فوزًا كبيرًا على إسكولا فيرشافيا البولندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا.

تقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر»، وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية.

افتتح مهند عبد النبي التسجيل للأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف مالك فتحي الهدف الثاني للأهلي بعد كرة مرتدة من يد الحارس البولندي، قبل أن يختتم محمد شادي ثلاثية فوز «أهلي 2009» بمهارة رائعة بعدما راوغ الحارس وسدد في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 0.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

وتضم البطولة 3 مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.