بياستري أول المنطلقين بجائزة قطر الكبرى لفورمولا 1

انتزع أوسكار بياستري سائق مكلارين مركز أول المنطلقين بجائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت ليواصل تألقه على حلبة لوسيل حيث فاز بسباق السرعة الذي بدأه أيضا من المركز الأول.

وتفوق السائق الأسترالي على زميله في الفريق لاندو نوريس متصدر الترتيب العام الذي سينطلق من المركز الثاني، بينما يبدأ ماكس فرستابن سائق رد بول من المركز الثالث.

وبهذا يصبح بياستري في وضع يمكنه من تقليص فارق 22 نقطة الذي يفصله خلف نوريس في الترتيب العام. ويحتل فرستابن المركز الثالث بفارق 25 نقطة عن الصدارة.