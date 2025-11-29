إحباط ترويج 750 طربة حشيش في العاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من إحباط ترويج 750 طربة من مخدر الحشيش؛ ضبطت بحوزة عاطل بالقرب من هايبر وان العاشر من رمضان بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بضبط عاطل، 21 عاما، محل إقامته بمحافظة شمال سيناء، وذلك أثناء تواجده بالقرب من هايبر وان العاشر من رمضان بدائرة القسم، وبحوزته 750 طربة من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، و5 طلقات لذات العيار، وذلك أثناء قيادته سيارة ماركة هيونداي.

تبين حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والسيارة لنقل وترويج المخدرات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12383 جنح قسم أول العاشر من رمضان لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.



