عقدت لجنة تحديد مقابل التصرف، برئاسة إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، اجتماعًا لبحث ومراجعة 195 ملفًا لتقنين أراضي الدولة، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والقانون رقم 168 لسنة 2025.

وشهد الاجتماع مراجعة ملفات التقنين المقدمة من المواطنين، وفحص الطلبات المستوفاة، وتحديد الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستكمال الملفات غير المستوفاة؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحديد مقابل التصرف وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة.

وأكدت محافظة مطروح، في بيان اليوم الأحد، استمرار انعقاد اللجنة بصورة أسبوعية لمتابعة وفحص ملفات التقنين والبت فيها، والعمل على سرعة إنهاء الطلبات المستوفاة، وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، وترسيخ الاستقرار القانوني والاجتماعي لهم، في إطار أحكام القانون.