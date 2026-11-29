قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصابي الحروق في حادث الوراق لا يزالون في المراحل الأولى من العلاج، التي تستهدف استقرار حالتهم الصحية وإنقاذ حياتهم، موضحًا أن الحالات المستقرة نُقلت إلى مراكز متخصصة لعلاج الحروق.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن التعامل مع مصابي الحروق يبدأ بإنقاذ الحياة من خلال متابعة المؤشرات الحيوية؛ بما يشمل النبض ودرجة الحرارة والتنفس، ثم تقييم شدة الحروق ومساحتها وموقعها ومدى تأثيرها على الأعضاء الأخرى؛ لتحديد الخطة العلاجية المناسبة لكل مصاب.

وتابع أن منع العدوى يمثل أولوية أساسية في علاج الحروق، قبل الانتقال إلى التدخلات الجراحية والتجميلية، وتقييم احتمالات حدوث إعاقات ونسبتها، مشيرًا إلى أن لكل مصاب خطة علاجية مستقلة وفقًا لطبيعة إصابته وعمره وحالته الصحية.

واستكمل أن مرحلة التأهيل تأتي بعد الخروج من المستشفى، وقد تشمل العلاج الطبيعي أو ترميم مواضع الحروق باستخدام الجلد الصناعي وغيرها من التدخلات الطبية.

وفي سياق متصل، كشف أنه تم تحديد هوية 30 جثمانًا من أصل 31 من المتوفين نتيجة الحادث بشكل مباشر، باستخدام البصمة الوراثية تنفيذًا لقرار النيابة العامة، فيما توفيت 3 حالات أخرى متأثرة بالمضاعفات الشديدة للإصابات، وكانت هويتها معروفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتأخر في تقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويضهم بشكل كامل عن الخسائر المادية التي نتجت عن الحادث.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، للإعلان عن تحركات الحكومة للحد من حوادث الطرق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة تداعيات الحادث، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معه، وتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا.