الداخلية توجه قوافل لتوزيع المساعدات على المواطنين

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تفعيل مبادرة " كلنا واحد – قافلة الخير"، حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين، مواد غذائية" بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم توجيه قافلة بمديرية أمن القاهرة - حى الخيالة بمصر القديمة، وتوجيه قافلة لمديرية أمن بورسعيد.

كما ساهم قطاع حقوق الإنسان بتنظيم قافلة لتوزيع الأغطية "بطاطين" بالمجان على المواطنين، خاصةً من فئات "المرأة المُعيلة، كبار السن، العمالة غير المنتظمة" بنطاق محافظة القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.