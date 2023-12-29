 إسرائيل: دوي صفارات الإنذار بالجليل بعد الاشتباه في تسلل طائرة بدون طيار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: دوي صفارات الإنذار بالجليل بعد الاشتباه في تسلل طائرة بدون طيار

وكالات
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 11:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 11:26 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في إصبع الجليل إثر الاشتباه في تسلل طائرة بدون طيار من جنوب لبنان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان باتجاه مستوطنة دوفيف في الجليل الأعلى، دون أن يسفر عن وقوع إصابات، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال إن المدفعية قصفت مصادر إطلاق الصواريخ في لبنان بعد استهداف مستوطنتي دوفيف وبرعم بصواريخ مضادة للدروع.

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال أنه شن، أمس الخميس، هجمات "واسعة" و"استباقية" على جنوبي لبنان استهدف فيها مواقع لحزب الله. وفي المقابل، شن الحزب هجمات جديدة على مواقع للاحتلال قرب الحدود، مؤكدا أنه أوقع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

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