استقالة مسؤول بارز في «تينسنت» الصينية وسط الاضطرابات في مجال التكنولوجيا

ذكرت شركة "تينسنت هولدينجز ليمتد" الصينية، المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب أن ديفيد والرستين، كبير مسؤولي عمليات الاستكشاف بالشركة، سيترك منصبه الإداري، حيث تكافح الشركة مع الجهود المستمرة الصينية للحد من شركات التكنولوجيا والترفيه والألعاب.

وأكد متحدث باسم الشركة إن والرستين، سينتقل إلى تولي منصب كبير المستشارين، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، طبقا لما أكده متحدث باسم الشركة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وفي مذكرة داخلية، اطلعت عليها "بلومبرج" ، بعد ظهر اليوم الجمعة، قال والرستين إنه يعتزم مواصلة المساهمة في قضايا رئيسية، مثل المناخ وصحة الإنسان.

ولم يرد على الفور على طلب للتعليق ، عبر موقع "لينكد إن".

يشار إلى أنه خلال أكثر من عقدين من الزمن، في شركة "تينسنت" ، كان والرستين، مسؤولا عن البحث عن استثمارات ناجحة، لشركة التواصل الاجتماعي والألعاب ومقرها شينجن.