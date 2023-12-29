مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل وتقليص تهديدات حماس

أعربت مندوب بريطانيا بمجلس الأمن، عن التزام بلادها بـ «ضمان حماية أمن إسرائيل وتقليص ‏التهديد الذي تشكله حماس».‏

ودعت خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالضفة الغربية، مساء الجمعة، الحكومة ‏الإسرائيلية إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني في ظل ارتفاع عدد الضحايا ‏الفلسطينين، قائلة: «على إسرائيل التمييز بين المدنيين والإرهابيين» حسب قولها.‏

وأضافت أن الأوضاع بالضفة الغربية تؤكد على ضرورة العودة إلى استئناف مسار السلام، ‏مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري بالعنف الممارس من جانب المستوطنين ومحاسبة المسئولين عن ‏ذلك.‏

كما وجهت الدعوة إلى إسرائيل للوفاء بالالتزامات الشرعية الدولية بـ «وقف جميع الأنشطة ‏الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة»، مؤكدة أن المضي في بناء المزيد من المستوطنات لن ‏يؤدى إلى رفع مستوى التوترات بالضفة الغربية.‏

وشددت على التزام الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بالمضي تجاه حل الدولتين وتحقيق ‏السلم والأمن للطرفين على حد سواء.‏

وحذرت من «انفجار النزاع» بين إسرائيل - وحزب الله، مؤكدة أن تداعيات التصعيد بالجبهة ‏الشمالية من شأنه أن يخلف تبعات كارثية على لبنان والمنطقة، مشددة على ضرورة الوقف ‏المستدام للأعمال القتالية وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس. ‏