مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل وتقليص تهديدات حماس

أعربت مندوب بريطانيا بمجلس الأمن، عن التزام بلادها بـ «ضمان حماية أمن إسرائيل وتقليص التهديد الذي تشكله حماس».
ودعت خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالضفة الغربية، مساء الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني في ظل ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينين، قائلة: «على إسرائيل التمييز بين المدنيين والإرهابيين» حسب قولها.
وأضافت أن الأوضاع بالضفة الغربية تؤكد على ضرورة العودة إلى استئناف مسار السلام، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري بالعنف الممارس من جانب المستوطنين ومحاسبة المسئولين عن ذلك.
كما وجهت الدعوة إلى إسرائيل للوفاء بالالتزامات الشرعية الدولية بـ «وقف جميع الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة»، مؤكدة أن المضي في بناء المزيد من المستوطنات لن يؤدى إلى رفع مستوى التوترات بالضفة الغربية.
وشددت على التزام الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بالمضي تجاه حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للطرفين على حد سواء.
وحذرت من «انفجار النزاع» بين إسرائيل - وحزب الله، مؤكدة أن تداعيات التصعيد بالجبهة الشمالية من شأنه أن يخلف تبعات كارثية على لبنان والمنطقة، مشددة على ضرورة الوقف المستدام للأعمال القتالية وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.