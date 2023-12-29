تقارير تكشف سبب إلغاء السوبر التركي بين جالاتا سراي وفنربخشة في السعودية

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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة، عن سبب إلغاء بطولة السوبر التركي التي كانت ستقام بين جالاتا سراي وفنربخشة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت قناة "TRT Spor" التركية، إلى أن السلطات السعودية رفضت السماح للفريقين بارتداء قمصان مصطفى كمال أتاتورك للإحماء على أرض الملعب، والاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.

كما أوضحت التقارير السابقة أن اللاعبين داخل أرضية الملعب كانوا سيحملون لافتات تحتوي على كلمات أتاتورك، وهو ما رفضته المملكة السعودية.

وسبق وهدد مراد بركات مدير الاتصالات لنادي جالاتا سراي، بعدم لعب المباراة إذا لم يعزف النشيد الوطني.

والغريب في الأمر أنه لم يصدر الناديان أو الاتحاد التركي أو السعودي أي بيان رسمي بشأن المباراة.

ويعد جالاتا سراي بطل الدوري التركي وفنربخشة بطل كأس تركيا، وسبق وأن ألتقيا يوم الأحد الماضي في قمة الدوري التركي وانتهت بالتعادل السلبي.