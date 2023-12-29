جسم مجهول من أوكرانيا يدخل المجال الجوي البولندي

ذكرت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية اليوم الجمعة، أن بولندا، العضو بحلف شمال الأطلسي(ناتو) رصدت جسما، لم يتم تحديده، دخل المجال الجوي للبلاد من اتجاه أوكرانيا.

وتم العثور على هذا الجسم، في الساعات الأولى من الصباح ورصدته معدات تتبع لاسلكية، تابعة لنظام الدفاع الجوي، من اللحظة، التي دخل فيها المجال الجوي البولندي، حتى اختفاء الإشارة، حسب منشور القيادة.

وكتب وزير الدفاع، فلاديسلاف كوسينياك كاميش في المنشور أنه على اتصال مع رئيس بولندا ورئيس الوزراء وهيئة الأركان العامة.

وذكرت محطة "آر.إم.إف" الإذاعية أن الشرطة والجنود يبحثون عن الحطام، بالقرب من بلدة "زاموسك" في جنوب شرق البلاد.

كان 12 شخصا على الأقل قد قتلوا وأصيب 75 في أوكرانيا، في أعقاب قصف جوي روسي مكثف، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن أرقام وزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة.

ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت حوالي 110 صاروخ، على أوكرانيا، الليلة الماضية، فيما تصفه كييف بأنه أحد أعنف وابل من الصواريخ، منذ فترة طويلة.