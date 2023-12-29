حزب القانون والعدالة البولندي يدعو إلى مظاهرة بشأن خطط توسك لوسائل الإعلام

دعا حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الذي تمت الإطاحة به في الانتخابات مؤخرا، إلى تنظيم مظاهرة في 11 يناير، في ظل لعبة الشد والجذب بين المعسكرات السياسية في بولندا حول وسائل الإعلام العامة.

وقال زعيم المجموعة البرلمانية لحزب القانون والعدالة وزير الدفاع السابق ماريوش بلاشتشاك، في مقطع فيديو تم نشره على موقع إكس، اليوم الجمعة: "سنقوم بالتظاهر معا ضد فرض الرقابة من جانب دونالد توسك (رئيس الوزراء)."

وبدأت حكومة توسك المؤيدة لأوروبا، التي تتولى السلطة منذ منتصف ديسمبر، في إعادة تنظيم وسائل الإعلام العامة. وتتهم الحكومة وسائل الإعلام بنشر دعاية حزبية في السنوات الأخيرة في عهد حكومة حزب القانون والعدالة.

وانتقدت منظمات دولية أيضا التقارير المتحيزة من جانب وسائل الإعلام العامة في بولندا.

وقام وزير الثقافة بارتلومي سينكيفيتش، بإقالة الإدارة الكاملة لمحطة التلفزيون العامة، والإذاعة البولندية ووكالة الأنباء البولندية قبل أعياد الميلاد.

وأمس الأول الأربعاء، أمر وزير الثقافة بتصفية هذه الوسائل الإعلامية، ردا على قيام الرئيس أندريه دودا باستخدام سلطة حق النقض بمنع خطط الحكومة الخاصة بدعم هيئات البث العامة بمبلغ 3 مليارات زلوتي (763 مليون دولار) لعام 2024.

ويتمتع دودا، الذي ينتمي إلى حزب القانون والعدالة، بوضع قوي كرئيس بحكم تمتعه بسلطة حق النقض لوقف خطط حكومة توسك.