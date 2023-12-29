ملك الأردن يدعو للضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة فورا

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة.

وأكد الملك "ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام، مشيراً إلى جهود الأردن بهذا الخصوص".

و"شدد على رفض الأردن التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً إلى التصدي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وجدد "التأكيد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".