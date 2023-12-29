الهلال الأحمر الفلسطيني يخطط لإنشاء مخيم للاجئين في خان يونس بقطاع غزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الخميس إنه يخطط لإنشاء مخيم للاجئين في مدينة خان يونس التي تشهد قتالا عنيفا في جنوب شرقي قطاع غزة.

وقالت المنظمة عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل بالتعاون مع الهلال الأحمرالمصري " على إنشاء مخيم منظم للنازحين في ⁧خانيونس"‬⁩

وتابعت "سيحتوي المخيم كمرحلة أولى على 300 خيمة ستأوي النازحين من عائلات الطواقم الطبية والاسعافية والإغاثية في الهلال الاحمر وسيتم توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتصل إلى 1000 خيمة لاستيعاب مئات العائلات النازحة في جنوب القطاع".

وتركز الهجوم البري الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي تسبب به هجوم حماس وجماعات أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في البداية على شمالي القطاع. ودعت إسرائيل في بادىء الأمر السكان المدنيين إلى الفرار إلى الجنوب.

ومنذ ذلك الحين، وسع الجيش الإسرائيلي هجماته إلى وسط وجنوبي قطاع غزة. وطالب الجيش الإسرائيلي أيضا السكان في وسط غزة إلى الفرار أكثر اتجاه الجنوب.

كما تم حث السكان بلدة خان يونس في جنوب شرق القطاع إلى البحث عن مكان آمن في رفح على الحدود مع مصر.

وتشتبه إسرائيل في اختباء قادة حركة حماس في خان يونس. ويركز الجيش الإسرائيلي حاليا القتال في هذه المنطقة.