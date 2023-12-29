 أونروا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قافلة مساعدات في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أونروا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قافلة مساعدات في غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 10:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 10:29 ص
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة "على طريق حدده الجيش".

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" بغزة، توماس وايت، على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال وايت: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش".

وأوضح مدير شؤون "أونروا" أن "قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار".

وشدد وايت على أنه "ينبغي عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا".

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