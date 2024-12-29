شريك ألمانيا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يقدر عدد اللاجئين عالميا بـ122 مليونا

قدّر الشريك الألماني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، عدد اللاجئين حول العالم في عام 2024 بأكثر من 122 مليون شخص، مقارنة بـ 4ر117 مليون شخص العام الماضي.

ووصفت منظمة "أونو فلوشتلينجس هيلفه"، التي تتخذ من مدينة بون مقرا لها، هذه الأرقام بأنها "صادمة"، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تمثل أشخاصا يأملون في الحصول على الحماية والأمان ومستقبل أفضل.

وقال رئيس المنظمة، بيتر روهنشتروث-باور، في بيان : "إنه واجبنا المشترك أن نقدم لهؤلاء الأشخاص الحماية ومستقبلا آمنا."

وأشار إلى أن السودان كان سببا رئيسيا في ارتفاع الأعداد، حيث أجبر الصراع المدني الذي اندلع في أبريل 2023 أكثر من 8ر11 مليون شخص على النزوح.

وأضاف أن الوضع في جمهورية الكونجو الديمقراطية وميانمار ساهم أيضا في زيادة هذه الأرقام.

وأوضح أن النزاع في قطاع غزة ولبنان أدى إلى نزوح أكثر من 7ر1 مليون شخص بشكل عنيف.