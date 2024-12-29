كشف سبب رفض زيزو الظهور في إعلان الزمالك عن قميصه الجديد

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كشف الإعلامي، هاني حتحوت، سبب عدم ظهور أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، في الإعلان الترويجي للقميص الجديد للفارس الأبيض والذي تم الكشف عنه خلال الساعات الماضية.

قال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، إن زيزو رفض تصوير إعلان التي شيرت الجديد بسبب عدم الاستجابة لطلباته لتجديد التعاقد رغم نفي الزمالك ، والفيديو تم تصويره قبل سفر زيزو للمغرب.

وأكد حتحوت أن الزمالك لم يتلق عروضاً من الخليج السعودي بشأن ضم "زيزو" في فترة الانتقالات الشتوية ولا أساس من الصحة لوجود عرض رسمي للاعب.

وأشار حتحوت إلى أن مجلس الإدارة يسعى لحسم ملف التجديد للاعب في الأيام المقبلة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق.