قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة وفرت خلال عام 2024 ما بين 150 إلى 200 ألف فرصة عمل كحد أدنى، مشيرا إلى وصولها في بعض الفترات إلى أكثر من 500 ألف فرصة عمل في مجالات البنية الأساسية والإنشاءات والطرق على مدار 6 سنوات.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تعمير» المذاع عبر شاشة «ON» أنه عند إنشاء مدينة جديدة، يجب أن تُبنى للمستقبل، «ليس لسنة أو سنتين لكن بتعمل مدينة لـ 40 أو 50 سنة قدام».

وشدد على ضرورة مواكبة التطور العالمي، قائلا: «لو البداية ليست متواكبة مع ما وصل إليه العالم ستكون بعيدا؛ لكننا بدأنا اليوم مثلنا مثل أي دولة متقدمة».

وأشار إلى أن أي مدينة جديدة لا بد أن تكون ذكية، لافتا إلى أن التكنولوجيا باتت جزءًا لا يتجزأ من الحياة، فمن غير المقبول على سبيل المثال وجود أماكن مفتوحة بدون تغطية واي فاي.

وأعلن عن بدء العاصمة الإدارية؛ اختبارات تشغيل شبكة الجيل الخامس خلال الفترة المقبلة، والذي يعد الأعلى في العالم حاليا، معقبا: «كل ذلك لو غير موجود معناها أنك بتحكم عليها من أول يوم بعدم نجاحها».

ولفت إلى تحقيق شركة العاصمة الإدارية أرباحا بلغت 27 مليار جنيه في عام 2023 ، مشيرا إلى تحقيق الرقم ذاته حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2024، متوقعا أن تتجاوز الأرباح 30 أو 31 مليار جنيه بنهاية العام.