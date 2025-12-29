شركة رولز رويس تعتزم ضخ استثمار كبير في الهند وتستهدف برامج محركات الطائرات ونظم الدفع البحري

قالت شركة رولز رويس البريطانية لصناعة محركات الطائرات، اليوم الأحد، إنها تسعى لجعل الهند ثالث "سوق رئيسي" لها خارج المملكة المتحدة، تماشيا مع خطة لاستثمار الإمكانات الكاملة للفرص في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك محركات الطائرات، ونظم الدفع البحري، والأنظمة البرية، والهندسة المتقدمة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا"، أوضح ساشي موكوندان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس في الهند، هذه الخطوة قائلا إن الشركة تخطط لـ "استثمار ضخم" في البلاد، ولفت إلى أن تطوير محرك طائرات من الجيل القادم في الهند يمثل أولوية لتشغيل المقاتلات التي ستنتجها نيودلهي ضمن برنامج المقاتلات المتوسطة المتقدمة (أيه إم سي أيه).



وسلط موكوندان الضوء أيضا على قدرة رولز رويس على المساهمة بشكل كبير في تلبية حاجة الهند إلى قدرات الدفع الكهربائي لتعزيز القوة القتالية للبحرية الهندية.