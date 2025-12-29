حبس أفغاني احتياطيًا للاشتباه في التحريض على مهاجمة أهداف يهودية بألمانيا

أصدر قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا أمراً بحبس رجل أفغاني احتياطياً، بتهمة محاولة المشاركة في جريمة قتل حيث يُشتبه في أن المتهم كان يحاول الحصول على سلاح وتحريض شخص آخر على تنفيذ هجوم ضد أهداف يهودية في ألمانيا.

وكان الادعاء العام الاتحادي طلب إلقاء القبض على الرجل في مدينة آرهوس الدنماركية في نوفمبر الماضي.

ووفقاً لبيانات سابقة من أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، كان المتهم على اتصال بجاسوس مشتبه به يعمل لصالح جهاز استخبارات إيراني، والذي أُودع هو الآخر الحبس الاحتياطي في الصيف الماضي. ويُعْتَقَد أن المتهم الأفغاني وعد الجاسوس في نهاية مايو 2025 بـ "توفير سلاح لشخص آخر لا يزال مجهولاً في الوقت الحالي، وتحريضه على ارتكاب هجوم على أهداف يهودية في ألمانيا".

وأشارت السلطات عند اعتقاله إلى أن الرجل كان منخرطاً في الدنمارك منذ فترة طويلة في شراء أسلحة وملحقاتها، بالإضافة إلى المعدات التقنية اللازمة لصنع العبوات المتفجرة. وبحسب تصريحات صدرت آنذاك عن الشرطة الدنماركية، فإن المتهم يبلغ من العمر 42 عاماً ويقيم في مدينة آرهوس.

أما الجاسوس المشتبه به، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية يبلغ من العمر 53 عاماً، فقد تم اعتقاله في 26 يونيو في آرهوس أيضاً بناء على طلب من الادعاء العام الاتحادي الذي يتهمه بالتجسس على أماكن وأشخاص يهود في برلين بتكليف من إيران. وبحسب تقديرات الادعاء العام الاتحادي، كان الهدف من ذلك هو التحضير لهجمات محتملة. ويُعتقد أن الأوامر صدرت إليه من قبل ما يُسمى بـ "فيلق القدس"، وهي وحدة العمليات الخارجية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

من جانبه، صرح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت بأنه يُعتقد أن الجاسوس المشتبه به كان يُحضّر لهجمات حرق متعمد، ومحاولة تجنيد أشخاص لتنفيذ هذه الهجمات. وفي المقابل، نفت إيران هذه الاتهامات بشكل قاطع.