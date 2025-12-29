الحصر العددي بدائرة دشنا ونجع حمادي بمحافظة قنا يُظهر تقدّم مرشح مستقبل وطن ومستقل

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركزي دشنا ونجع حمادي بمحافظة قنا، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين على مقعدين، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدّم خالد خلف الله، مرشح حزب مستقبل وطن، بعد حصوله على 46 ألفًا و65 صوتًا، يليه محمود المنوفي، المرشح المستقل، الذي حصل على 40 ألفًا و763 صوتًا.

كما حصل عبدالباسط عبدالنبي، المرشح المستقل، على 38 ألفًا و257 صوتًا، بينما حصل هشام الشعيني، مرشح حزب الجبهة الوطنية، على 36 ألفًا و823 صوتًا.

وأُغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب التي أُجريت داخل مصر على مدار يومين، لتبدأ بعدها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في الجولة الأولى ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في سبع محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم.