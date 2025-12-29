الحصر العددي بدائرة أبشواي بالفيوم يُظهر تقدّم مرشحي مستقبل وطن والجبهة الوطنية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين على مقعدين، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا يوم 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لعملية فرز الأصوات تقدّم يوسف الشاذلي، مرشح حزب مستقبل وطن، بحصوله على 55 ألفًا و123 صوتًا، يليه علاء العمدة، مرشح حزب الجبهة الوطنية، الذي حصل على 54 ألفًا و184 صوتًا.

وفي المقابل، حصل المرشح المستقل مصطفى مؤمن على 43 ألفًا و204 أصوات، فيما نال المرشح المستقل محمد تعيلب 39 ألفًا و131 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الدائرة 474 ألفًا و275 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم 102 ألفًا و334 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 95 ألفًا و821 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 6 آلاف و513 صوتًا.

وأُغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، التي أُجريت على مدار يومين، لتبدأ بعدها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في سبع محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم.

وبلغ عدد المرشحين المستقلين 42 مرشحًا، مقابل 28 مرشحًا حزبيًا، بواقع 10 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و3 عن حزب الجبهة الوطنية، و4 عن حزب الشعب الجمهوري، و3 عن حزب النور، ومرشح واحد لكل من أحزاب: المصري الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والمؤتمر، والوعي.