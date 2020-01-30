الإمارات والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون التجاري

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بحث وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية الإماراتي عبد الله بن أحمد آل صالح مع مساعد وزير التجارة الأمريكي ايان ستيف والوفد المرافق له، سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات المهمة والحيوية.

وأكد آل صالح -خلال لقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس- قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، التي ترتكز على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في البلدين.

وبحث الجانبان التعاون المشترك في تعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والرسوم الوقائية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والحديد.

بدوره، أشاد مساعد وزير التجارة الأمريكي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهامة والمتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والمرشحة للمزيد من النمو في ظل الرغبة المتبادلة ووجود المزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات والمجالات.