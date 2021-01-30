قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن زيارة الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لدولة لبنان تعد استمرارا للدعم المقدم للبنان بعد انفجار مرفأ لبنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الجمعة، أن الرئيس السيسي وجه بفتح جسر جوي بين مصر ولبنان لنقل مساعدات إليها، مشيرًا إلى مصاحبة ثلاثة شحنات للوزيرة خلال زيارتها.

وأوضح أن الشحنات كانت عبارة عن مستلزمات طبية وأدوية من البروتوكول العلاجي لكورونا، إضافة إلى شحنة أجهزة ومعدات طبية مقدمة من الأمين العام لجامعة الدول العربية تقدر قيمتها بـ500ألف دولار، فضلًا عن شحنة من 16 ألف طن من ألبان الأطفال.

وأشار إلى زيارة الوزيرة للمركز الطبي المصري وإشادتها بالتجهيزات ومستوى الاستعداد به، فضلًا عن لقائها بالأطقم الطبية والمرضى هنا، ذاكرًا أنها أعربت عن اعتزازها بالخدمات الطبية المقدمة من المركز.

وذكر أن زيارة الوزيرة كانت بمثاة رسالة تضامن من رئيس الجمهورية والأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيدًا باستقبال وزير الصحة اللبناني لوزيرة الصحة المصرية.

