محافظ دمياط تأهيل وتبطين 7 ترع بتكلفة 99 مليونا

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه جارِ تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل 5 ترع بمراكز المحافظة، بطول 277 كيلومترًا طولي بتكلفة قدرها 90 مليون جنيه، فضلاً عن بدء إجراءات ترسيه 2 ترعة بطول 3 كيلو متر طولي، بتكلفة قدرها 9 مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي، لتأهيل وتبطين الترع، لرفع كفاءة البنية التحتية المائية، وتقليل الفاقد من المياه خلال عامين بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه بالمرحلة الأولى.

وأضافت "عوض" أن الترع الجاري تنفيذ الأعمال بها، والتي تتم من خلال مديرية الموارد المائية والري هي ترعة "البنك" بطول 5.5 كيلو متر طولي بمركز كفر سعد، وترعة "شلبي" بطول 3.17 كيلو متر طولي، وأيضاً ترعة "الطابية" (ترعة حلاوة) بطول 4.8 كيلو متر طولي، بمركز كفر البطيخ وترعة "زغلولة"، وفرع واحد زغلولة بطول 6.5 كيلو متر طولي بمركز فارسكور، وأخيراً ترعة "السانية" بطول 5.8 كم طولي بمركز دمياط، منوهة، إلى أنه ووفقاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمقرر تنفيذها بمركز كفر سعد، سيتم تنفيذ أعمال التأهيل لعدد 8 ترع بقرى المركز بتكلفة مبدئية 140 مليون جنيه.

وأكدت مديرية الموارد المائية والري، أنه جارِ العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال المشروع؛ لتوفير المياه ورفع كفاءة شبكة الترع لخدمة المزارعين، والمساهمة في تطوير الريف المصري.