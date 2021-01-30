متحدث الصحة: حصل 1315 فرد من الأطقم الطبية على لقاح كورونا في 22 مستشفى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الأيام الأولى من حصول الأطقم الطبية على لقاح كورونا شهدت عزوفًا؛ نظرًا لتخوفهم من التجربة الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو اديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الجمعة، أنه حاليًا زاد إقبال الأطقم الطبية على تلقي لقاح كورونا، بحيث تم تطعيم 1315 فرد من الفريق الطبي بـ 22 مستشفى، إضافة إلى وصول عدد تسجيل طلبات الحصول على اللقاح عبر الموقع الرسمي إلى 3450 طلب حتى مساء أمس.

وأشار إلى بث الوزارة لرسائل طمأنينة للأطقم الطبية من أمان وفعالية اللقاح، والتي انعكست على زيادة الإقبال، مضيفًا أن المستشفيات تسلمت الجرعة الثانية لتعطيها لمن تم تطعيمهم بالأولى.

وأوضح أنه خلال يومين أو ثلاثة ستص شحنة جديدة من لقاح شركة «سينوفارم» الصينية إضافة إلى شحنة أخرى من لقاح أسترازينكا، موضحًا أنه يتم حاليًا دراسة التسجيل الطارئ للقاح الروسي لقاح سينوفاك الصيني من هيئة الدواء المصرية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية والمخصصة للعزل الطبي، بأولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني، اعتبارًا من الأحد الماضي على الفئات الأولى بالرعاية وتشمل الأطباء وكبار السن، مؤكدًا أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، إذ ستصل شحنة أخرى منه نهاية الأسبوع الجاري.