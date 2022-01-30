تحدث أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن أداء لاعبيه أمام جامبيا، في مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا على رضاه التام على مقدمه اللاعبين.

وحقق الكاميرون الفوز على نظيره جامبيا، ضمن منافسات ربع النهائي بهدفين دون رد أحرزهم اللاعب إيكامبي الذي وصل لهدفه الخامس في البطولة.

وقال كونسيساو في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "راضي تمامًا عن اللاعبين الذين احترموا تعليماتي قبل اللقاء من أجل الفوز، وكانت المباراة بها توازن بين الدفاع والهجوم".

وأضاف: "سعيد بما قدمناه أمام جامبيا، ولم نغير استراتيجيتنا، وبالنسبة لنصف النهائي أكثر ما يقلقني أن أريد رؤية اللاعبين متعافيين تمامًا، بعد الجهد البدني الذي بذلناه خلال مواجهة جامبيا، وسنرتاح ونحصل على خصمنا المقبل وسعيد حقًا بالتأهل".

وينتظر المنتخب الكاميروني في نصف النهائي الفائز من مواجهة منتخب مصر ونظيره المغربي في اللقاء المقرر له في الخامسة من مساء اليوم الأحد.