السودان يرحب بجهود منظمة إيجاد لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء

أكدت وزارة الخارجية السودانية، ترحيب حكومة السودان بجهود منظمة "إيجاد" لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن لإنجاح هذه الجهود.

واستقبل السفير عبد الله عمر بشير، وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف اليوم الأحد، السكرتير التنفيذي لمنظمة "إيجاد" الدكتور وركنة قبيهو، والوفد المرافق له وذلك في مستهل زيارة المسئول الإقليمي للسودان.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف، أهمية وقف التصعيد بين كافة الأطراف لتهيئة الأجواء لحوار جاد ومفاوضات تضع حلا لهذه الأزمة.

من ناحية أخرى، عبر وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف عن تطلع السودان، الرئيس الحالي للإيجاد، لتعزيز التعاون مع سكرتارية المنظمة والدول الأعضاء فيها لمجابهة التحديات التي تواجه دول المنطقة، مؤكدا دعم السودان للجهود التي يقودها السكرتير التنفيذي لإصلاح المنظمة.

من جانبه، أكد السكرتير التنفيذي للإيجاد، حرص المنظمة ودولها على دعم الفرقاء السودانيين لإكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وتطلعها للعمل مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين لتحقيق هذه الغاية.

وشدد على حرص المنظمة على التشاور مع كافة أصحاب المصلحة السودانيين، موضحا أن المنظمة ستبلور خطوات إضافية للتحرك لدعم جهود حل الأزمة الراهنة بعد اكتمال المشاورات مع كل المعنيين.