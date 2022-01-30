محافظ المنيا يتابع أعمال رصف عدد من الشوارع بمركز سمالوط

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه يجري حاليا تنفيذ أعمال الرصف بجميع مراكز المحافظة، حيث تم تخصيص 138 مليون جنيه لقطاع الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة العام الجاري، كما تم تخصيص 90 مليون جنيه أخرى ضمن المشروعات المركزية لقطاع الرصف، وذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن.

جاء ذلك خلال جولة، أجراها محافظ المنيا اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد؛ لمتابعة أعمال الرصف بعدد من الشوارع بمركز سمالوط.

وتفقد المحافظ، انتهاء أعمال الرصف بشارع الداقوفي وتقاطعاته وكذلك بدء العمل في رصف طريق مدخل سمالوط الغربي "مصرف المحيط" بدءًا من طريق شوشة والاتجاه شمالا وكذلك طريق طراد النيل بحي شرق.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، والعقيد وليد العاطون مدير إدارة المرور، ومحمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب والجهات المعنية.

ووجه المحافظ، بالإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتيسيرا على المواطنين، مؤكدا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، مع التأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته، حيث أشاد المواطنون بما يجري تنفيذه من مشروعات تخدم جهود التنمية في المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية؛ لتوفير حياة كريمة ووصول الخدمات لجميع المراكز والقرى.

كما ثمن المواطنون ما تحقق من إنجاز وخاصة في قطاع الرصف، مشيدين بالمتابعة المستمرة من قبل المحافظ لجميع القطاعات في المحافظة.

كما استمع المحافظ، لمقترحات وطلبات عدد من المواطنين، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بجميع الشوارع والميادين.

وخلال جولته بمركز سمالوط، تابع محافظ المنيا أعمال الانشاء الجاري تنفيذها لموقف السيارات بمقر الإدارة الزراعية القديم، موجها الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور ووحدة التطوير الحضري بالمحافظة، لتخطيط الموقع بالشكل الأنسب وبما يخدم مصالح المواطنين، مشددا على رفع الإشغالات.

وأوضح محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة، أنه تم اعتماد 23 مليون جنيه لمركز سمالوط ضمن خطة رصف العام الحالي. كما تم إنهاء أعمال الرصف بشارع الداقوفي وتقاطعاته وشارع المدارس وشارع البوسطة، كما تم رصف طريق طراد قلوصنا بطول 1.5 كيلو متر، ورصف طريق مركز التحكم الإقليمي.