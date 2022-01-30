أمير قطر يصل واشنطن في زيارة عمل للولايات المتحدة

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، العاصمة الأمريكية واشنطن، صباح اليوم الأحد، في زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «بنا».

وكان في استقبال الأمير القطري لدى وصوله قاعدة أندروز الجوية، رئيس المراسم بالولايات المتحدة الأمريكية روفوس جيفورد، وقائد مجموعة 89 لدعم النقل الجوي الأمريكية العقيد كارلوس الفورد، وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، وأعضاء السفارة القطرية بواشنطن.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 31 يناير الجاري.

ويعد أمير قطر هو أول زعيم خليجي يستقبله بايدن في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة في العام الماضي، بحسب صحيفة «ذا هيل"» الأمريكية.