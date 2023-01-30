 كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بكورونا إلى أقل مستوى في سبعة أشهر - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بكورونا إلى أقل مستوى في سبعة أشهر

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 6:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 6:30 ص

ألغت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين الاستخدام الإلزامي للكمامات في الأماكن المغلقة بعد أكثر من عامين وسط تراجع الإصابات بكوفيد-19، مع تسجيل البلاد أقل مستوى من الإصابات خلال ما يقرب من سبعة أشهر.

وسجلت كوريا الجنوبية 7416 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 22 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و 157 ألفا و17 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 30 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و420 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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