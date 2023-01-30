كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بكورونا إلى أقل مستوى في سبعة أشهر

ألغت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين الاستخدام الإلزامي للكمامات في الأماكن المغلقة بعد أكثر من عامين وسط تراجع الإصابات بكوفيد-19، مع تسجيل البلاد أقل مستوى من الإصابات خلال ما يقرب من سبعة أشهر.

وسجلت كوريا الجنوبية 7416 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 22 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و 157 ألفا و17 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 30 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و420 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.