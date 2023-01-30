مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث على طريق الفرافرة - ديروط

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لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 3 آخرون في حادث مروري، اليوم الإثنين، بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي؛ نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الفرافرة– ديروط" بمنطقة الكيلو 40 من الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من: أحمد إبراهيم محمد، 30 عاما، أحمد محمد عبد الجواد، 37 عاما، وإصابة كلا من: ياسر ربيع محمد 19 عاما، علي محمد صدقي 18عاما، أمير مصطفى الصاوي 38عاما ومقيم القاهرة.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وإيداع المتوفين مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.