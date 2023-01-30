إقبال ملحوظ على ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الكتاب وتساؤلات ومعالجة يومية للظواهر السلبية



يشهد ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 إقبالًا كثيفًا وحرصًا من قبل جمهور معرض الكتاب، على الالتفاف حول واعظي وواعظات وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك للاستفسار عن الفتاوى والتساؤلات المُلحة بالنسبة لهم، والحصول على النصائح والمشورة في مختلف الموضوعات والقضايا الدينية والعقائدية والاجتماعية وقضايا المواريث والزواج والأسرة والشباب والمرأة والتعامل مع الأبناء.



وقال الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هناك توجيهات مستمرة من فضيلة الإمام الأكبر بضرورة الاستماع لكافة تساؤلات رواد معرض الكتاب، وتقديم الإجابة والرأي الفقهي لطالبي الفتوى بحرص واهتمام، موضحًا أن ركن الفتوى بمعرض الكتاب يستقبل منذ بداية أيام المعرض مئات الأسئلة ويجيب عليها.



وأشار إلى أن أبرز التساؤلات تدور حول قضايا الميراث والأسرة والخلافات الزوجية ومعالجة حالات الفهم المغلوط للدين، وحكم تصوير الكتب والاستفادة العلمية منها وبيعها دون إذن صاحبها، كما يعالج ركن الفتوى كثير من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمعات مثل الشذوذ والتحول الجنسي، ويجيب على تساؤلات خاصة بأحكام الحجاب والإيجار القديم، وأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالتجارة والربح ومحاربة الاحتكار، وحدود طاعة الوالدين وما إذا كانت طاعة عامة أم أن هناك ضوابط، مؤكدًا حرص القائمين على ركن الفتوى على تقديم النصح والمشورة وتعزيز ثقافة الحياة وضبط التعاملات الإنسانية، والعيش في أمان وسلام بين بني الإنسان.



وأوضح الشيخ عثمان عبد الحميد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يتلقى يوميًا استفسارات كثيرة تتعلق بمشكلات الأسرة والشذوذ في التعامل بين أطرافها وهل يجوز إسقاط الأجنة بسبب خلافات الزوجين، وقضايا الإلحاد بين الشباب، والحكمة من تحريم زواج المسلمة بغير المسلم، والموروثات الثقافية المنتشرة بين الشباب، وتربية الكلاب.



وأضاف أن ركن الفتوى لا يقتصر فقط على تقديم الفتاوى بل يقوم برصد مستمر وتسجيل لكافة التساؤلات من أجل معالجتها، من خلال مبادرات وندوات تثقيفية وتوعوية تكون بمثابة دليل مرجعي للفتاوى والقضايا التي يطرحها الجمهور على مركز الفتوى وذلك ثقةً في دور الأزهر الشريف ومكانته العلمية والثقافية والمجتمعية على مر التاريخ.



وتجيب واعظات الأزهر الشريف بركن الفتوى على تساؤلات وفتاوى النساء رواد معرض الكتاب، اللاتي يتحرجن من طرحها على وعاظ الأزهر، ويجدون في الواعظات مصدر ثقة وأمان لتساؤلاتهم الخاصة، وفي هذا الإطار أوضحت إسراء محمد عتمان، واعظة بمنطقة كفر الشيخ، أنه تم معالجة أكثر من مائة قضية منذ بداية المعرض، مشيرة إلى أن معظم الأسئلة تدور حول أحكام الزينة وعمليات التجميل والليزر، وصلة الرحم وأحكام البنوك والاستثمار، مع تقديم برنامج متكامل وحلول مستمرة لمشكلات الأسرة ولكيفية احتواء الأمهات لأولادهم حتى لا يتعرضوا للأفكار المتطرفة.



وبينت الشيماء محمد رمضان، الراعية بمنطقة القاهرة، أن هناك قضايا عقدية وفقهية كثيرة تمت معالجتها بركن الفتوى بمعرض الكتاب منذ بدايته، وتساؤلات تمت الإجابة عليها من فئة الشباب حول التحرش وزكاة الذهب وحكم وضوابط التعامل مع الآخر، وحماية النشء من الأفكار المتطرفة والعنف الأسري.



ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 للعام السابع على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 26 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.