وفد ملتقى الإعلام العربي يزور معهد الإعلام الأردني

قامت وفود الدول الأعضاء بجامعة الدول العرببة ووفد الأمانة العامة للجامعة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي رئيس قطاع الإعلام والإتصال ومحمد العضايلة رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي، اليوم الاثنين، بزيارة معهد الاعلام الأردني، في إطار تنفيذ قرار الدورة العادية ٥٢ لمجلس وزراء الاعلام العرب المتعلق بالاستئناس بالتجربة الاردنية في مجال إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية العربية.

من جانبها، قدمت الدكتورة ميرنا أبو زيد، عميدة المعهد عرضا مفصلا حول أهدافه

وبنيته الأكاديمية وأدائه في مجال تنفيذ

خطة عمل المعهد وبرامجه ولا سيما ما يخص مجال التدريب والشراكات مع المؤسسات المماثلة على المستوى العربي.

بدوره، أكد السفير خطابي على الأهمية الخاصة لهذا الموضوع في أجندة مجلس وزراء الإعلام من منطلق الحرص للتأسيس لخطاب إعلامي عربي يتسم بالمصداقية والموضوعية والدقة في التعامل مع الوقائع والمعلومات المتداولة، وخاصة في الفضاء الرقمي، مشيرا إلى ما يعتري الأخبار الزائفة والمضللة من تأثيرات سلبية على الجمهور المتلقي من أفراد وجماعات.

وأوضح أن الحاجة الملحة للاعتماد على مصادر الخبر الرسمي في تكريس الثقة وتعزيز روح المواطنة، ومواجهة التطرف وصيانة القيم المجتمعية القائمة على التسامح والعيش المشترك، موضحا أن جائحة كورونا اثبتت ارتفاع منسوب هذه الثقة لمًا قدمته وسائل الإعلام الرسمية من بيانات خلال الأزمة الصحية.

كما أشاد بالنموذج الأردني لانشاءه مرصد "أكيد" المختص برصد الشائعات وإعداد تقارير يومية ودورية في نطاق نشر ثقافة الشفافية والالتزام بمعايير العمل الإعلامي واحترام التشريعات وحماية الأخلاقيات المهنية.