النائب علاء عابد: كامل الوزير أحدث نقلة حضارية في قطاع النقل

قال رئيس لجنة النقل علاء عابد، إن الأدوات الرقابية هي رقابة موضوعية المقصود بها متابعة عمل الحكمة وليس تصيد الأخطاء، موضحا أن تواصل وزير النقل كامل الوزير، مع مجلس النواب والاستماع لممثلي الشعب، يعكس التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والبرلمانية.

وتابع أن "وزير النقل رجل من أكفأ الرجال، بدأ عملية الربط في وسائل النقل والمواصلات، حتى حصلت مصر العام الماضي على أفضل مشروع مواصلات في العالم، محطة عدلي منصور"، مشيرا إلى أن الوزارة بها 15 هيئة كبرى تعمل ليل نهار، الوزارة عبر تريليون و900 مليار جنيه، نقلت مصر نقلة حضارية في قطاع النقل.

واختتم: إجادة الوزير كامل الوزير كانت سببا في نقل مصر من المركز الـ128 للمركز الـ18 في الأمن والأمان بوسائل النقل والمواصلات.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مواجهة برلمانية مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، من خلال مناقشة المجلس 119 أداة رقابية مقدمة من النواب بشأن قطاع النقل والمواصلات.

وضمت قائمة الأدوات الرقابية، 102 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة و15 سؤالا، حول عدد من مشكلات قطاع النقل البرى والبحرى والنهرى وتشمل طلبات إحاطة وأسئلة عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري، وطلبات إحاطة وأسئلة عن تطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وتتضمن أيضا طلبا إحاطة وسؤال موجه لوزير النقل عن تطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطوير النقل البحري والخطوط الملاحية.