زاهي حواس يطالب باستقالة فيتوريا واتحاد الكرة: ما حدث في أمم إفريقيا مهزلة وجريمة في حق مصر

طالب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، اتحاد الكرة والمدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، بالاستقالة عقب خروج مصر من الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في دولة كوت ديفوار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن ما حدث «مهزلة وجريمة في حق مصر».

وأضاف: «المدرب راجل مش فاهم ومعندوش شخصية، وعلى مر الزمان، المدرب الوطني هو من يحقق انتصارات، كما نحتاج أن يتولى اتحاد الكرة رجل محترم يخطط للمستقبل، بالاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية».

وأشار إلى أن «نجم الكرة الأسبق حسام حسن، الأنسب لتولي تدريب المنتخب الوطني في تلك المرحلة»، مشددًا على أهمية وضع خطط للتعامل مع المنظومة على مدار الـ10 سنوات المقبلة.

وفي سياق آخر، علق «حواس» على فكرة فصل وزارة السياحة عن الآثار، قائلًا إن «المجالين لا تجمعهما صلة، ويجب أن ينفصلا عن بعضهما البعض».

واقترح تشكيل أمانة عامة للآثار تابعة لرئيس الوزراء دون أن تكون ضمن التشكيل الحكومي نفسه، موضحًا أنه نجح في الحفاظ على الآثار عندما تولى تلك المهمة؛ بسبب ابتعاده عن الحكومة.

وبسؤاله عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أكد أن الإعلان بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستبعدًا في الوقت نفسه، افتتاحه خلال الوقت الحالي، في ظل استمرار الحروب الطاحنة الموجودة.