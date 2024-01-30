تقرير: منسقة أممية أبلغت مجلس الأمن رغبتها في إنشاء مكتب لها بغزة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مصدر دبلوماسي - لم تسمه - قوله إن منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، أبلغت مجلس الأمن رغبتها في إنشاء مكتب لها بغزة.

وقالت هاستينجز، أمام مجلس الأمن، إن وصول المساعدات لغزة يواجه تحديات كبيرة، واقترحت إمكانية تنسيق إسقاط جوي للمساعدات في غزة، ومشيرة إلى أن هناك حاجة لإقامة المزيد من نقاط عبور المساعدات إلى قطاع غزة.

وبعد تعليق 12 دولة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن منسقة الشئون الإنسانية قولها إنه لا بديل عن الدور الإنساني للأونروا في غزة

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أعربوا، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم بشأن الوضع المزري شديد التدهور في قطاع غزة، مؤكدين الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.