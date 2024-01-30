هنية: تلقينا دعوة لزيارة للقاهرة للتباحث حول اتفاق يحقق مصالح الشعب الفلسطيني

ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، دور مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة.



وأضاف في بيان صادر عن حماس، اليوم الثلاثاء، إن هذه الجهود تأتي على طريق إنهاء العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني كذلك في القدس والضفة والأسرى في سجون الاحتلال.



وأوضح أن قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة.



ولفت إلى أنّ هذه الرؤية تحقق للشعب الفلسطيني مصالحه الوطنية في المدى المنظور.



ونوه بأن الحركة منفتحة على مناقشة أية مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء للفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين وتنهي معاناتهم.