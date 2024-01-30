سرايا القدس تقصف نقطة دعم لوجستي وتموضعا لجنود وآليات إسرائيلية في السودانية

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عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من استحكام صاروخي ومدفعي على نقطة دعم لوجستي وتموضع لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وقالت "سرايا القدس" في بيان إنها قصفت برشقات صاروخية وقذائف الهاون الثقيل وصواريخ "بدر1" نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غرب غزة، مضيفة أن هذه النقطة يستخدمها الجيش لصيانة آلياته ودعم فرقه بالماء والأغذية والوقود.

وفي وقت سابق، أفادت "سرايا القدس" بأنها استهدفت بصاروخ موجه قناصة للجيش الإسرائيلي كانوا متحصنين في منزل بحي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب غزة.

كما بثت مشاهد من قصف بالهاون استهدف جنودا وآليات إسرائيلية في محور التقدم غرب خان يونس.

ولفتت في بيان منفصل إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات إسرائيلية في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

وفي اليوم الـ115 من الحرب، واصلت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة في غزة، مخلفة عشرات القتلى والمصابين.

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26637 قتيلا و65387 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2784، بالإضافة إلى مقتل 557 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.