القاهرة الإخبارية: مصدر رفيع المستوى ينفي مناقشة أية ترتيبات مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

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نفى مصدر رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة أية ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي بشأن محور صلاح الدين «فيلادلفيا».

وقال في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»: «لم تتم مناقشة أية ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي بشأن محور صلاح الدين – فيلادلفيا، وغير مقبول أي تحركات من الجانب الإسرائيلي».

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحركة تلقت دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه.

وأعرب هنية عن تقديره لموقف مصر الرافض لأي وجود لجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية المصرية في محور صلاح الدين.

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم «محور فيلادلفيا»، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.